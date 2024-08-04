شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:20 م

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام المقاولون العرب مساء اليوم فى بطولة الدوري الممتاز، لأنها إحدى المواجهات المهمة للمارد الأحمر الذي اقترب كثيراً من التتويج ببطولة الدوري، ونستطلع في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة..

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

ج: يلتقي الأهلى مع المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته، الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا.

س: ما هو ترتيب الفريقين في الدوري؟

ج: يحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة، حقق الفوز فى 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 51.

س: ما هي غيابات الأهلي في مباراة الليلة؟

ج: يغيب عن الأهلى في مباراة المقاولون العرب كل من، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم بسبب الإجهاد، بينما اشتكى من الإجهاد ويغيب عمرو السولية وعلي معلول وطاهر محمد طاهر للإصابة، وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس للتواجد مع المنتخب الأولمبى، وموديست وكريستو وأليو ديانج للرحيل.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: هل يمكن أن يحسم الأهلي لقب الدوري الليلة ؟

ج: يتوج الأهلي باللقب المحلي في مباراة المقاولون العرب، بعد الفوز على الذئاب مع تعثر بيراميدز، سواء بالتعادل أو الخسارة أمام زد فى المباراة التي تقام الليلة فى نفس التوقيت.