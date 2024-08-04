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تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، في بطولة الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره المقاولون العرب اليوم فى، تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين،ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.

وجاء طاقم التحكيم الأهلي والمقاولون كتالي:

محمود بسيوني حكم ساحة.

خالد حسين مساعد أول.

عدي عيد مساعد ثاني.

أسامة إسماعيل حكم رابع.

محمد عادل حكم فار.

محمود أبو الرجال حكم مساعد فار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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