شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى بعد الخسارة من فرنسا فى أولمبياد باريس : الرحله لم تنته بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق محمد الننى لاعب منتخب مصر الأولمبى ، على الخسارة من فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 بثلاثة أهداف مقابل هدف، على صفحته على فيس بوك، وكتب : " الحمد لله.. الرحلة لم تنته بعد ".

ويتوجه، اليوم الثلاثاء، منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، إلى مدينة نانت استعدادا لمواجهة المغرب يوم الخميس المقبل على المركز الثالث والميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024.



تغريدة الننى

ويلعب منتخب مصر الأولمبي على برونزية الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يواجه نظيره المغربي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بـ أولمبياد باريس 2024.

وسبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.

وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل في الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.

وفي المرة الثانية لعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1964، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1.

وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 فى نصف نهائى الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بميدالية أولمبية.

وخسر المنتخب الأولمبي من إسبانيا بنتيجة 3 / 1 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في فرنسا، حيث كان طرد عمر فايد نجم الفراعنة نقطة تحول في المباراة، بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.