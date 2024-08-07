شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الفرنسى كورزاوا فى مسيرته بعد اقترابه من الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربطت تقارير فرنسية النادى الأهلى بالتفاوض مع الفرنسى لايفين كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق، والذى أصبح حرا بعد انتهاء عقده من النادى الباريسى.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسى أن الأهلى تقدم بعرض رسمى لضم الظهير الأيسر فى الانتقالات الحالية، ولكن الأهلى يواجه منافسة من عدة أندية فرنسية مهتمة بصاحب الـ31 عاما.

أرقام الفرنسي كورزاوا بعد اقترابه من الأهلى

لعب: 257 مباراة

سجل: 25 هدفا

صنع: 33 هدفا

عدد الدقائق: 19334 دقيقة

الإنذارات: 34 إنذارا

الطرد: مرة واحدة

الأندية: موناكو - باريس سانج جيرمان – فولهام

البطولات: 20 لقبا

من جانب آخر، يختتم الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة سموحة الحاسمة بالدوري المصري، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية الليلة.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.