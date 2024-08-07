شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى كيشو ومحمد مصطفى فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الثنائى محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى لاعبا منتخب المصارعة منافساتهما اليوم الأربعاء بالمصارعة الرومانية، في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس.

ويخوض كيشو منافسات وزن 67 كجم، بينما يخوض محمد مصطفى منافسات وزن 87 كجم ، ومن المقرر أن يلعب كيشو مع اللاعب الأذربيجانى جفاروف المصنف الأول على العالم، بينما يلعب محمد مصطفى مع الكازاخستانى تورسانوف المصنف الخامس.

ويخوض الثنائى كيشو و محمد مصطفى المنافسات فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم.

وخسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.

وكان عبد اللطيف منيع قد فاز في دور الـ16 على بطل منتخب تركيا، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام بطل منتخب تشيلي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

وفى أولى مواجهاته بدور الترضية حقق عبد اللطيف منيع الفوز على بطل بلغاريا بنتيجة 5-4.