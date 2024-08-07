منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام إسبانيا ويودع أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الإسباني، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

والتقى المنتخب المصري مع نظيره الإسباني، ضمن مواجهات دور ربع النهائي من منافسات أولمبياد باريس التي تقام خلال الفترة الحالية، وخسر بنتيجة (29-28).

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الوطني بفارق 4 أهداف (12-8)، ودخل الفراعنة الشوط الثاني بقوة وظل يُحافظ على فارق 3 أهداف و4 أهداف طوال الوقت المتبقي من اللقاء حتى تعادل المنتخب الإسباني قبل النهاية لتصبح النتيجة (25-25).

واتجه المنتخبان للعب شوطين إضافيين، انتهى الشوط الأول من الوقت الإضافي بتقدم إسبانيا 27-26، وحسم لاروخا الشوط الثاني الإضافي لصالحه بالفوز بنتيجة (29-28).

يشار إلى أن منتخب مصر كان قد تأهل كوصيف لمجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات على المجر والنرويج والأرجنتين، والتعادل أمام فرنسا والخسارة في لقاء وحيد أمام متصدر المجموعة منتخب الدنمارك.

فيما تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بـ 6 نقاط خلف ألمانيا وسلوفينيا.