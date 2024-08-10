الامارات | «البيت الأولمبي الإماراتي» في «باريس 2024».. رحلة في أعماق الثقافة والرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل «البيت الأولمبي الإماراتي» الأول من نوعه على الإطلاق، خلال انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، فعالياته واستقبال زواره حتى نهاية الأولمبياد يوم غد.

وتتيح هذه التجربة الفريدة للجمهور الحضور مجاناً، وتقدم لمحة غنية عن الثقافة الإماراتية من قلب الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية.

واستُوحي تصميم «البيت الأولمبي الإماراتي» من البيوت الشعبية، وهي منازل إماراتية تقليدية، ليرحب بزواره من جميع أنحاء العالم، ويدعوهم إلى استكشاف ثماني مساحات متنوعة، تقدم كل منها تجربة فريدة للضيوف والزوار، وهذه المساحات هي:

السكة: ساحة البداية، وهي ممر يشكل بوابة مرور إلى المساحات الأخرى.

المجلس: ساحة الترحيب، حيث ترحب دولة الإمارات بضيوفها، ويلتقي الناس على اختلاف ثقافاتهم ويتبادلون فيها الأفكار.

الليوان: ساحة التواصل، وهي مساحة مظللة تربط بين أجزاء مختلفة من البيت.

الميدان: ساحة الحركة والنشاط، وهي مساحة مفتوحة مخصصة للرياضة ومركز الحدث.

الحوي: ساحة اللعب، وهي مساحة متعددة الاستخدامات للعب الأطفال وللأنشطة اليومية.

إرث: ساحة التواصل الاجتماعي.

الدكان: مكان الذكريات.

ويستخدم «البيت الأولمبي الإماراتي» أحدث التقنيات ليقدم ثلاث ألعاب تفاعلية متاحة للجميع تحاكي الواقع المعزز، ومستوحاة من الألعاب الإماراتية التقليدية. وتتاح هذه التجارب طوال فترة افتتاح البيت أبوابه.

ولاستكمال متعة الزيارة، صُمم مقهى «إرث» ليوفر للزوار مساحة للاسترخاء وتذوق المأكولات والمشروبات المستوحاة من المطبخ الإماراتي، مقدماً بيئة ترحيبية تدمج بين الخدمات العصرية وعراقة التقاليد.

وعند مغادرة «البيت الأولمبي الإماراتي»، يمر الزوار بالدكان (مكان الذكريات)، حيث يمكنهم اقتناء الهدايا المستوحاة من تراث دولة الإمارات لتخلد قصصها التاريخية والحديثة الغنية.

كما يقدم «فونت» هذه المنتجات، وهو متجر متخصص في الحِرف الإماراتية التقليدية، مثل نسيج خوص النخيل المصوغ بلمسة عصرية.

ويقع «البيت الأولمبي الإماراتي» في قلب العاصمة الفرنسية باريس في شارع كامبون، قرب ساحة الكونكورد، حيث تقام الفعاليات في الحديقة الحضرية، ويفتح أبوابه من 10:00 صباحاً إلى 8:00 مساء طوال فترة دورة الألعاب الأولمبية.