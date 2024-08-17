الامارات | منتخب الناشئين يهزم الكويت وديا تحضيرا لتصفيات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جرت أمس الجمعة في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

سجل هدف المباراة اللاعب مايد عادل في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، وفي ختام المعسكر يخوض أبيض الناشئين آخر مبارياته الودية يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره الكرواتي.