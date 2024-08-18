الامارات | منتخب بناء الأجسام يُحرز كأس الأبطال و5 ميداليات في بطولة «غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الوطني لبناء الأجسام، أمس، كأس بطل الأبطال وخمس ميداليات ملونة إلى جانب بطاقتي احتراف في افتتاح منافسات «الفيزيك»، ضمن بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك التي تستضيفها سلطنة عمان بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.

وحقق اللاعب ماهر خليل البدواوي ذهبية الفيزيك فوق 179 سم، وكأس بطل الأبطال وبطاقة احتراف، وزميله علي الجسمي ذهبية الفيزيك فئة 173 سم، وسالم السليماني ذهبية الفيزيك تحت 179 سم وبطاقة احتراف، فيما فاز اللاعب عبدالله الختال بالميدالية الفضية في الفيزيك لفئة الماستر، وعبدالله البستكي ببرونزية فئة الشباب في الفيزيك.

وأحرز اللاعب عصام الغص المركز الرابع في «ماستر فيزيك»، وراشد المهيري المركز السادس في «ماسكولار فيزيك»، وعبدالله حسن جمعة المركز السادس في فئة فيزيك تحت 176 سم.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن أبطال الإمارات أظهروا مستويات فنية كبيرة في المنافسات، بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة.

• ماهر البدواوي وعلي الجسمي وسالم السليماني ظفروا بميداليات ذهبية.