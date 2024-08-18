شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تعود اليوم من السعودية بعد خوض ودية الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 05:00 ص

تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى اليوم الأحد إلى القاهرة، قادمة من السعودية بعد خوض ودية الاتفاق أمس، السبت، ضمن احتفالات مئوية الدراويش فى المباراة التي حصل خلالها الفريق الأصفر على 40% من عائد المباراة.

وحرصت بعثة الإسماعيلي على تأدية العمرة أولا بعد الوصول للسعودية قبل الانتقال إلى الدمام من أجل خوض اللقاء الودي.

وضم إيهاب جلال وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس 18 لاعبّا لخوض مباراة الاتفاق الودية، وهم: أحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد عمار ومحمد نصر وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر وهشام محمد وعصام صبحي ومحمد عبد السميع ومروان حمدي وعمر الساعي ومحمد خطاري وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري ونادر فرج وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال.

وفقد الإسماعيلى جهود الخماسى محمد بيومى ومحمد فوزى وعماد حمدى وعبدالرحمن الدح وخالد النبريص في مباراة الاتفاق، بعد تعذر سفرهم بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بالسفر.

تلقى مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، موافقة مبدئية من مجلس الوزراء، لإصدار عملة تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي.

وتقدم الإسماعيلي في وقت سابق، بطلب إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، لإصدار عملة فضية تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي، فئات 100 جنيه، 10 جنيهات و5 جنيهات.