السفير دفع الله يلتقي وكيل الخارجية السعودية

التقى سعادة السفير دفع الله الحاج علي ظهر الثلاثاء العاشر من سبتمبر الجاري بالدكتور سعود بن محمد الساطي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية. استعرض الطرفان كافة جوانب العلاقات بين البلدين وتطورات الوضع الحالي في السودان في ضوء جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أكد الطرفان على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات بينهما والوصول بها إلى مراقٍ استراتيجية لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين. سونا

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