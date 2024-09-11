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السفير دفع الله يلتقي وكيل الخارجية السعودية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

التقى سعادة السفير دفع الله الحاج علي ظهر الثلاثاء العاشر من سبتمبر الجاري بالدكتور سعود بن محمد الساطي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية. استعرض الطرفان كافة جوانب العلاقات بين البلدين وتطورات الوضع الحالي في السودان في ضوء جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أكد الطرفان على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات بينهما والوصول بها إلى مراقٍ استراتيجية لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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