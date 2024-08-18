"رجل مضحك".. هالاند يرد على سخرية كوكوريلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رد لاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، على سخرية مارك كوكوريلا​ الظهير الأيسر لتشيلسي منه.

وقال هالاند في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كوكوريلا رجل مضحك.، الموسم الماضي طلب قميصي وهذا الصيف يغني أغنية عني، يمكنه أن يفعل ما يريده بالضبط، لا يهمني".

وفاز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بثنائية دون رد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن كوكوريلا سخر من هالاند بغناء أغنية أثناء احتفال لاعبي إسبانيا بالفوز بدوري الأمم الأوروبية 2024، جاءت كلماتها كالتالي: "كوكو كوكورييا يأكل البايلا، هالاند يرتجف لأن كوكورييا قادم".

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