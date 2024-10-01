اخبار الرياضه

بورنموث يقسو على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي بورنموث انتصارا كبيرا على نظيره ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام منافسات الجولة السادسة من الممتاز.

تقدم بورنموث عن طريق إيفانيلسون بالهدف الأول في الدقيقة 17، ثم أضاف دانجو واتارا الهدف الثاني في الدقيقة 32 وعزز أنطوان سيمنيو أهداف بورنموث في الدقيقة 39 من عمر المباراة.


وقلص تايلور هاروود الفارق لصالح ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 51 من عمر المباراة.


وبهذه النتيجة رفع بورنموث رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما فشل ساوثهامبتون في عدم تحقيق أي انتصار حتى الآن بالبريميرليج، ليحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا