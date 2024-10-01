بورنموث يقسو على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي بورنموث انتصارا كبيرا على نظيره ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بورنموث عن طريق إيفانيلسون بالهدف الأول في الدقيقة 17، ثم أضاف دانجو واتارا الهدف الثاني في الدقيقة 32 وعزز أنطوان سيمنيو أهداف بورنموث في الدقيقة 39 من عمر المباراة.



وقلص تايلور هاروود الفارق لصالح ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 51 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة رفع بورنموث رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما فشل ساوثهامبتون في عدم تحقيق أي انتصار حتى الآن بالبريميرليج، ليحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة.