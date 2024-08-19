الزمالك ينهي اتفاقه مع بن شرقي ويقترب من الإعلان الرسمي

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي للعودة إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

ويرغب نادي الزمالك في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصفقات قوية.

وأفادت مصادر من داخل نادي الزمالك، أن المفاوضات بين مسئولي الأبيض والنحم المغربي وصلت إلى مراحلها النهائية، ويتبقى الرتوش الأخيرة في الصفقة قبل الإعلان بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن بن شرقي سينضم إلى صفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، فيما تم انهاء الاتفاق حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه النجم المغربي.

وأوضحت المصادر، أنه يتبقي فقط الاتفاق على مقدم العقد بشكل نهائي.

واختتمت، من المنتظر أن يحضر بن شرقي إلى القاهرة للتوقيع بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.