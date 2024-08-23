شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يقرر تغريم مهاب ياسر مالياً بعد واقعة إلقاء قميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، توقيع عقوبة مالية على مهاب ياسر لاعب الفريق، بعد رد فعله على دكة بدلاء الفريق عقب استبداله في مباراة طلائع الجيش في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وأكد عبد الواحد السيد فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه سيتم معاقبة اللاعب على واقعة إلقاء القميص على الأرض، مؤكدًا إن هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق من أى لاعب.

وكان طلائع الجيش قد تغلب على الزمالك في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بنتيجة 5-3، بركلات الجزاء الترجيحية.

وكتب مهاب ياسر عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "انا واحد طالع من ماتش متضايق اكيد ان اتغيرت وعاوز العب واكسب فرقتي لما اتبدلت اتعصبت بس ولا رميت تيشرت ولا مسلمتش علي حد انا فضلت لابس التيشرت اصلا ولما اتعصبت على الدكة رميت ازازة ماية وأى حاجة جمبى ولا في دماغي اللي في دماغكم ده خالص".

أضاف لاعب الزمالك:" انتم ناس بدور علي اى مشكلة عشان تشبط فيها وخلاص انا مقصدش اي حاجة من دى خالص ولو انتم فهمتم كدة دي حاجة ترجعلكم".