شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتأهل الى نصف نهائى كأس مصر بالفوز على فاركو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصرى البورسعيدى الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيرة فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم ،الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن دور الثمانية للبطولة.

وتمكن محمد الشامى مهاجم فريق المصرى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12.

ومن المقرر أن يلاقى فريق بيراميدز نظيرة المصرى البورسعيدى في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعبو المصرى وسجل الشامي الهدف الوحيد وأهدر لاعبي المصري الكثير من الفرص ، في المقابل شهد اللقاء غياب تام منقبل لاعبو فاركو الذى أكتفوا بالواجبات الدفاعية فقط.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود جاد.

خط الظهر .. كريم العراقى ، محمد دبش ، عمرو موسى ، حسن على.

خط الوسط .. امادو باه ، محمود حمادة، محمد الشامى ، ميدو جابر ، سمير فكرى.

الهجوم .. صلاح محسن.

بينما جاء فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب بتشكيل كالتالى :

محمد سعيد شيكا لحراسة المرمى، ياسين مرعي ، أحمد عوض ، أحمد جمال ، جابر كامل لخط الظهر ، محمود جهاد ، محمود عماد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد فخري ، شكري نجيب ، عمرو ناصر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد سيف تيري