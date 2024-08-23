couples الدوري المصري.. كلبشات وخلافات ثم طلاق.. قصة أبو جبل وملكة جمال الجزائر (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تعكر الخلافات والمشاكل، قصص الحب التي تملئها لحظات ومشاهد رومانسية.

وخطفت سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر والعرب أنظار الجميع، بعد دخولها فى قصة حب مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، وأصبح الثنائي محط أنظار متابعي الكرة المصرية.

بعد قصة حب كبيرة، احتفل الثنائي بزفافهما في 9 أبريل 2021 في حفل عائلي شهد حضور الأهل والأصدقاء، وانتشرت وقتها لقطة طريفة خاصة بعقد القران وضع المأذون كلبشات للإشارة إلي أن زواجهما سيستمر إلى الأبد ليشعل مقطع الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد سنة واحدة فقط من زواجهم ورغم قصة حبهما التي تحدث عنها الشارع الرياضي المصري، إلا أن الخلافات الزوجية لم تترك الثنائي، وبعد حذفهما للصور وإلغاء المتابعة، قال أبو جبل في برنامج "معكم منى الشاذلي"، بعد سؤاله عن الحالة الإجتماعية: "فيها مشاكل كتير".

ردت سمارة على أبو جيل عبر حسابه على الإنستجرام:" كنت أعتقد أنه أذكى بكثير، حطو في بالكم أنا جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله".

وبعد فترة من المشاكل والخلافات بينهما، عادت قصة الحب بينهما، وقال أبو جبل :"السوشيال ميديا دائماً تحاول إفساد العلاقات، ولكن زواجنا طبيعي وهي تتفهم الأمر رغم غيرتها من المتابعين".

واستمر الوضع بينهما بشكل طبيعي، حيث احتفلت سمارة بعيد زواجها ونشرت صورة معلقة:" ذكرى سنوية سعيدة حبيبي".

اليوم، تفاجئ المتابعين، بعد نشر أبو جبل ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": أعلن انفصالي، أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احتراما للخصوصية".

وعلقت سمارة عليه :"تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، وإجراءات الطلاق ممكن تأخذ وقتا لهذا أنا ليست لي أي صلة بأي شيء يخصه وهو نفس الشيء ولما يحصل طلاق رسمي هنعلن كما أعلنت زواجي الله يوفقنا جميعا، الأسباب والتفاصيل شيء يخصنا نستأذنكم تحترموا خصوصيتنا قرارنا أخذناه بالتراضي وبموافقة الطرفين بكل احترام".