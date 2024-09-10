شكرا لقرائتكم خبر عن فريدريك كيسي لاعب مودرن سبورت الجديد: الدوري المصري بيئة مناسبة للتطور والان مع تفاصيل الخبر

عبر الغاني فريدريك كيسي قائد منتخب غانا للشباب تحت 20 عاما ولاعب فريق أكرا ليونز السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال فريدريك كيسي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بمودرن سبورت: "متحمس للغاية، الدوري المصري بيئة مناسبة للنمو والتطور مشيرًا بأن نادي مودرن سبورت يمتلك مقومات النجاح لأي لاعب، وأنه ناد بمواصفات أوروبية لما يمتلك من مقومات وإمكانيات".

كما أبدى سعادته بالتواجد في مصر وأنه يعمل الأن على تعلم بعض مصطلحات اللغة العربية.

وأتم الغاني كلماته مؤكدًا بأنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل قوي مع الفريق الذي يتوقع أنه سوف يكون بوابته للإحتراف في أوروبا.

ويعد لاعب الوسط الغاني فريدريك كيسي صاحب الـ 19 عاما والذي يحمل شارة قيادة منتخب غانا تحت 20 عاما من أفضل المواهب الصاعدة في افريقيا والتي ينتظرها مستقبل كبير.