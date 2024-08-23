شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 – 8 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 – 8 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف داري بعد الاتفاق على ضمه 4 مواسم.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف داري بعد الاتفاق على ضمه 4 مواسم

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف داري مدافع فريق بريست الفرنسي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

المصرى يتأهل الى نصف نهائى كأس مصر بالفوز على فاركو.. فيديو

تأهل فريق المصرى البورسعيدى الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيرة فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم ،الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن دور الثمانية للبطولة.

تعرف على موعد مباراتي الإسماعيلي أمام الطلائع ومودرن سبورت وزد في الكأس

تحدد يوم السبت المقبل موعداً لمباراتي دور الثمانية لبطولة كأس مصر وتجمع طلائع الجيش أمام الإسماعيلي في السادسة مساء باستاد جهاز الرياضة ، كما تقرر اقامة مباراة مودرن سبورت امام زد اف سي في التاسعة مساء السبت باستاد السلام .

"ضعف العروض" وشرط "العقد كامل" تُقرب بيرسي تاو من البقاء في الأهلي

اقترب بيرسي تاو لاعب الأهلي من البقاء في القلعة الحمراء، وغلق ملف رحيله عن قلعة الجزيرة في الصيف الجاري، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في ضم لاعب آخر.

رابطة الأندية تعلن اختيار كريم فؤاد أفضل مدافع أيسر بدورى NilE الموسم الماضى

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة أختيار كريم فؤاد لاعب فريق الاهلى كأفضل مدافع أيسر في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NilE" النسخة الماضية عقب استفتاء من قبل الجمهور.

الزمالك: جوميز مستمر ولا نبحث عن بديل بعد وداع الكأس

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن حقيقة البحث عن بديل للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، و ذلك بعد الخروج من كأس مصر أمام الطلائع.

المقاولون لـ الخليج 365: طالبنا بإلغاء الهبوط ولدينا مقترحان لحل الأزمة..مستند

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه قدم مقترحاً بإلغاء الهبوط إلى القسم الثاني خلال الموسم الجاري.

الأهلي يجتمع مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد وقمصان وقطاع الناشئين

عقد مسئولو النادي الأهلي عدة اجتماعات بدأت مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان، وفي حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة، خلال الاجتماع تم الاتفاق على أسس العمل في المرحلة المقبلة والمهام المطلوبة من اللجنة لدعم ومساندة قطاع الكرة على كافة المستويات.