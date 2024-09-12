شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعاً مع شركة دافينج الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع السيد فينج هو، رئيس مجلس إدارة شركة دافينج الصينية، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار في مجال الرياضة وتعزيز الشراكات بين شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية والشركة الصينية، ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار العلاقات المتنامية بين مصر والصين، والجهود المبذولة لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، قائلاً: "تعد الصين شريكاً استراتيجياً لمصر في مختلف المجالات، وقطاع الرياضة والشباب ليس استثناءً. نتطلع إلى الاستفادة من خبرات شركة دافينج في تطوير المدن الرياضية والمرافق الرياضية في مصر بما يحقق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق طفرة في البنية التحتية الرياضية والشبابية".

وأوضح الوزير أن هذا التعاون سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة رياضية متطورة تسهم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مصر، بالإضافة إلى فتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الرياضي. وأعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستشكل قيمة مضافة لكلا الجانبين.

من جانبه، أعرب السيد فينج هو عن سعادته بالفرصة للتعاون مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الرياضة والبنية التحتية. وأكد أن شركة دافينج الصينية حريصة على تقديم خبراتها وتجاربها في تطوير المشاريع الرياضية الضخمة والمستدامة، مشيداً برؤية مصر الطموحة للنهوض بالرياضة والشباب.

حضر الاجتماع أيضاً عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث شارك فيه من الجانب الصيني زانج ليو، مدير تطوير الأعمال بشركة دافينج، بالإضافة إلى عمر وانج، نائب رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، والسيد محمد علاء، الأمين العام للمؤسسة. ومن جانب الوزارة وشركة المدن الرياضية والشبابية، حضر السيد عمر بلبع، رئيس مجلس إدارة شركة المدن،والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، والسيد مصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى السيد محمد رائف، المدير التنفيذي لشركة المدن، والسيد محمد نصر، المستشار المالي للشركة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمدن الرياضية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وأهمية توسيع التعاون بين البلدين في هذا المجال. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار المشترك.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد تطوير القطاع الرياضي في مصر، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل معاً لدعم الرياضة والشباب، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي



وزير الرياضة خلال استقبال الوفد الصيني



وزير الرياضة خلال استقبال الوفد الصيني