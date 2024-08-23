رسميا.. بوكا جونيورز الأرجنتيني يتأهل لكأس العالم للأندية 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تأهل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسبق وأعلن "فيفا" عن تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام بمشاركة 32 فريقًا، كل 4 سنوات، على غرار بطولة كأس العالم للمنتخبات.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله مشاركة بوكا جونيورز ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

جاء هذا على الرغم من عدم مشاركة بوكا جونيورز في كوبا ليبرتادوريس خلال الموسم الجاري، ومشاركته في كوبا سود أمريكانا.

ويأتي ذلك على خلفية هزيمة ناسيونال الأوروجواياني في دور الـ16 من بطولة كوبا ليبرتاردورس، على يد ساو باولو البرازيلي، ليتفوق بوكا جونيورز في عدد النقاط بالتصنيف العالمي.

وحصل الفريق الأرجنتيني في الفترة بين عامي 2021 و2023 على 71 نقطة في التصنيف، بعد النتائج التي حققها في بطولة كأس كوبا ليبرتاردورس.

يشار إلى أن هناك 30 فريقًا كانوا قد حسموا تأهلهم إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، ويتبقى معقدين فقط في البطولة.

ويتبقى فريق من أمريكا الجنوبية وفريق آخر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف البطولة يتم تحديده لاحقا.

من ناحية أخرى، حسم النادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.