دوري إنجليزي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يقام اليوم السبت 24 أغسطس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بطولات مختلفة حول العالم.

وتبدأ الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه نادي زد نظيره مودرن سبورت في دور ربع نهائي كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كأس مصر:

ـ طلائع الجيش ضد الإسماعيلي الساعة 6 مساء ـ أون تايم سبورت.

ـ مودرن سبورت ضد زد الساعة 9 مساء ـ أون تايم سبورت 1.

الدوري الإنجليزي:

ـ برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة 2:30 مساء ـ بي إن سبورتس 1.

ـ كريستال بالاس ضد وست هام الساعة 5 مساء ـ بي ان سبورت اكسترا 1.

ـ فولهام ضد ليسترسيتي الساعة 5 مساء ـ بي إن سبورتس 6.

ـ مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون الساعة 5 مساء ـ بي إن سبورتس 1.

ـ ساوثامبتون ضد نوتينجهام الساعة 5 مساء ـ بي إن سبورتس 1.

ـ توتنهام هوتسبر ضد ايفرتون الساعة 5 مساء ـ بي إن سبورتس 2.

ـ أستون فيلا ضد أرسنال الساعة 7:30 مساء ـ بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال أفريقيا:

ـ بيراميدز ضد جيه كيه يو الساعة 8 مساء ـ لا يوجد فى جدول البث.

ـ أوساسونا ضد مايوركا الساعة 6 مساء ـ بي إن سبورت اكسترا 3.

ـ برشلونة ضد أتلتيك بلباو الساعة 8 مساء ـ بي إن سبورتس 3.

ـ خيتافي ضد رايو فاييكانو الساعة 10:30 مساء ـ بي إن سبورتس 2.

ـ إسبانيول ضد ريال سوسيداد الساعة 10:30 مساء ـ بي إن سبورتس 3.

ـ بارما ضد ميلان الساعة 7:30 مساء ـ ssc.

ـ أو دينيزي ضد لاتسيو الساعة 7:30 مساء ـ ssc.

ـ إنتر ميلان ضد ليتشي الساعة 9:45 مساء ـ ssc.

ـ مونزا ضد جنوى الساعة 9:45 مساء ـ ssc.

الدوري الفرنسي:

ـ ليون ضد موناكو الساعة 6 مساء ـ بي إن سبورتس 6.

ـ ليل ضد أنجبه الساعة 8 مساء ـ بي إن سبورتس 6.

ـ سانت اتيان ضد لوهافر الساعة 10 مساء ـ بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

ـ فرايبورج ضد شتوتجارت الساعة 4:30 عصرا ـ بي إن سبورتس 5.

ـ لايبزيج ضد بوخوم الساعة 4:30 عصرا ـ بي إن سبورتس 9.

ـ بروسيا دورتموند ضد فرانكفورت الساعة 7:30 مساء ـ بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي:

ـ الخلود ضد الاتحاد الساعة 7:10 مساء ـ ssc extra1.

ـ الأخدود ضد الهلال الساعة 9 مساء ـ ssc sports 1.

ـ الشباب ضد الاتفاق الساعة 9 مساء ـ ssc extra 2.

الدوري الإماراتي:

ـ بني ياس ضد الجزيرة الساعة 5 مساء ـ شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

ـ شباب الأهلي ضد البطائح الساعة 5 مساء ـ شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

ـ العين ضد خورفكان الساعة 7:30 مساء ـ شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

ـ دبا الحصن ضد الشارقة الساعة 7:30 مساء - ـشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.