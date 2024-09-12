محمد صلاح يستعد لعودة الدوري الإنجليزي بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق ليفربول الإنجليزي، استعداداً لمباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عدد من الصور للنجم المصري، خلال تواجده في المران الجماعي للريدز اليوم، من داخل صالة الجيم.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويختلف فريق ليفربول المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، وبفارق الأهداف عن فريق مان سيتي المتصدر.

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