شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستقبل الإسماعيلى فى مواجهة صعبة بربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش ، فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

بدأ فريق طلائع الجيش مشواره في كأس مصر بالفوز على بورفؤاد بهدف نظيف في دور الـ32، ثم الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 5 /3 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1/1، في المقابل بدأ الإسماعيلى البطولة بالفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، ثم الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في دور الـ16.

ويتسلح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق الطلائع، بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الإطاحة بالزمالك من الكأس من أجل مواصلة الطريق نحو اللقب، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، وحذر من خطورة الثنائى عبد الرحمن مجدى وخالد النبريصى.

في المقابل، أشاد إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى بما قدمه اللاعبون أمام سموحة، بعدما سيطر الدراويش على مجريات المباراة، كما استعاد أكثر من لاعب الكثير من مستواه وعلى رأسهم الفلسطيني خالد النبريصى الذى سجل هدفي الفوز ووصل لـ3 أهداف في مباراتين في كأس مصر، بعدما غاب عن التهديف في مباريات الدورى.



وطالب إيهاب جلال اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفاف لما يقال في وسائل الإعلام، من أجل محاولة العودة لمنصات التتويج في كأس مصر خاصة أن الطريق ليس مستحيلا.