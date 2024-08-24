شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستفسر عن موعد عودة حارس الزمالك من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

استفسر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن موعد عودة محمد صبحى حارس القلعة البيضاء من الإصابة التى تعرض لها، وكانت عبارة عن خلع فى الكتف، ومنعته من التواجد فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.

وتواصل جوميز مع الجهاز الطبى لفريق الزمالك ، والذى أكد للمدرب أن الحارس محمد صبحى يسير فى البرنامج التأهيلى المخصص له بانتظام، واقترب بشدة من العودة للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض.

ويعول جوميز على محمد صبحى فى حماية عرين الزمالك، خاصة أن الفريق الفترة المقبلة سيكون على موعد مع منافسات فى غاية الأهمية، وعلى رأسها دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والسوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل، فى الوقت الذى لم يتضح فيه موقف محمد عواد من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، وقلة خبرة الحارس الشاب محمود الشناوى.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادا للموسم الجديد، واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من 29 أغسطس الجاري استعدادا للموسم المقبل.



وسيخوض الزمالك السوبر القاري يوم 27 سبتمبر ضد الأهلي في لقاء سيقام بالمملكة العربية السعودية.