شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلي قبل الإعارة بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

وافق حمزة علاء حارس الأهلى الشاب على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، تنفيذاًَ لرغبة مسئولى ناديه للموافقة على إعارته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حمزة علاء يتبقى له موسم واحد فقط مع المارد الأحمر، وترغب إدارة القلعة الحمراء في الحفاظ على خدماته لفترة أخرى.

في الوقت الذي يتجه فيه تفكير النادي الأهلي لتمديد عقد حمزة علاء، إلا أن الحارس يرغب في الخروج من صفوف المارد الأحمر على سبيل الإعارة خارجيًا، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف ضمان المشاركة باستمرار، حيث تلقى عروضا من أندية غزل المحلة والبنك الأهلى لاستعارته بالموسم الجديد.

ويرغب علاء، الذي قاد المنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس 2024، لمواصلة الحفاظ على مستواه، لذا يسعى للخروج إلى نادٍ آخر للعب أساسيًا، بدلًا من الجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

ويعد الحارس حمزة أحد ناشئي النادي الأهلي وتم قيده في القائمة الأفريقية للفريق خلال الفترة الماضية، ليكون مع مصطفى شوبير ضمن خيارات الفريق لحراسة المرمى، في أثناء إصابة محمد الشناوي الماضية.

ولم يشارك حمزة علاء مع النادي الأهلي الذي تدرج في مراحله السنية من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، بسبب المشاركة الأساسية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير

ولم يشارك حمزة علاء مع النادي الأهلي الذي تدرج في مراحله السنية من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، بسبب المشاركة الأساسية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير.

وشارك علاء مع الأهلي في مباراتين فقط خلال موسم 2021-2022 بعدما شارك بديلًا لـ15 دقيقة فقط في مباراة سيراميكا، وشارك أساسيًا في مباراة أخرى أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

ويستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.



وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.



جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل.



وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.