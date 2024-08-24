شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى مؤتمر إعلان توقيع عقد بث الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحضر مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية ومسئولو أندية الدوري المصرى المؤتمر الصحفى الخاص بتوقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى، وشركة PRO Company الإماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي لبث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متضمنة عدداً من الدول الأوروربية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وينطلق مؤتمر توقيع العقد في السابعة مساءً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.

ويشهد المؤتمر الكشف عن التفاصيل الخاصة ببث مباريات الدوري المصري في أكثر من دولة وتسويق المباريات لبعض الدول التي تشهد تواجد جاليات مصرية وعربية، إلى جانب أن بث مباريات الدوري المصري يمنحه جماهيرية وشعبية أكثر.

من ناحية أخرى، طالب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات المختصة السعة الكاملة للجماهير فى مدرجات استاد القاهرة، الذى يستضيف لقاء كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل في الجولة الافتتاحية بتصفيات أمم أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ولم يخض المنتخب الوطني سوى مواجهة وحيدة فقط أمام منتخب كاب فيردي، كانت خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الجانبين، لحساب مباريات الجولة الثالثة من البطولة، والذي انتهى بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة 2-2.

ويطمح التوأم لتحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر القوي في لقاء الجولة الأولى من أجل خطف الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة تقام في مصر في ظل حضور جماهيري كبير متوقع لدعم الفراعنة في هذه المواجهة.