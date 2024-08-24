شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد انطلاق منافسات البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والأستاذ سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة، والسيد مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، انطلاق منافسات البطولة العربية للجودو، والتي تستضيفها مدينة العلمين خلال الفترة الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، للفئات العمرية البراعم والشباب والناشئين.

ورحب وزير الشباب والرياضة بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض مصر، مثنيا على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد العربي للجودو، برئاسة السيد خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحاد العربي، والتعاون الثنائي الكبير بين الجانبين من اجل تطوير رياضة الجودو في مصر والدول العربية.

وأكد صبحي أن مشاركة 10 دول عربية في البطولة، بإجمالي 500 لاعب ولاعبة، من الفرص الكبيرة لجميع المشاركين للوقوف على مستواهم الشخصي في المنافسات، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على المنافسة في البطولات الدولية وحصد الالقاب المختلفة.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في أجواء يسودها التنافس وإعلاء الروح الرياضية بين جميع اللاعبين.

جدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 10 دول عربية وهى: "الجزائر، المملكة العربية السعودية، الاردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، بالاضافة الى مصر البلد المنظمة".



اشرف صبحي خلال انطلاق منافسات البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين



وزير الرياضة اشرف صبحي



انطلاق منافسات البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين



المشاركون بمنافسات البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين



اللاعبون بمنافسات البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين



منافسات البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين



البطولة العربية للجودو