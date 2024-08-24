شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات تنتظر الحسم فى الإسماعيلى.. أبرزها إيقاف القيد ومصير الساعى ومجدى والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر مسئولو نادى الإسماعيلى ، برئاسة نصر أبو الحسن، 4 ملفات شائكة تحتاج لحلول بعد نهاية الموسم، من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، ليحسم بقاءه في الدورى الموسم المقبل، كما تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس مصر، والتي يواجه خلالها طلائع الجيش اليوم.

وهناك 4 ملفات تنتظر الحسم في الإسماعيلى نستعرضها في التقرير التالى..

إيقاف القيد

تعرض نادى الإسماعيلى لإيقاف القيد مرة أخرى بعد شكوى من الإيفوارى جان موريل والحكم على الدراويش بضرورة دفع 860 ألف دولار بخلاف فائدة 5%، بالإضافة إلى 700 ألف دولار شاملة الفوائد للمدافع التونسي نور الزمان الزموري تعويضًا للاعب لعدم استلام مستحقاته المالية بعد انتهاء المهلة فى 31 يوليو الماضى.

ويعمل نصر أبو الحسن خلال الفترة الحالية لتدبير هذا المبلغ من أجل فتح القيد وتدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل إنهاء معاناته كل موسم في الصراع على الهبوط.

مستحقات الراحلين

تعد مستحقات الراحلين عن الفريق الذين انتهت عقودهم مع النادى دون التجديد لهم ملف يحتاج للحسم، واللاعبون هم محمد فوزى ومحمد دسوقى ومحمد مخلوف وعصام صبحى ومحمد هاشم، وهو الأمر الذى أكد عليه رئيس الإسماعيلى بأنه لن يرحل أي لاعب عن الإسماعيلى وله مستحقات وجارٍ تجهيزها.

إيقاف حمدى النقاز

فقد نادى الإسماعيلى خدمات التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق، بعدما تعرض للإيقاف بسبب مستحقات نادى الزمالك لدى اللاعب، ليتم حرمان الدراويش من خدماته في نهاية الدورى ومباريات الكأس، وينتظر الإسماعيلى عودة اللاعب من تونس لعقد جلسة لحسم مصيره مع الفريق ومصير أزمة مستحقات الزمالك للاستفادة من خدماته أو رحيله.

مصير الساعى وعبد الرحمن مجدى

آخر الملفات هو حسم مصير الثنائى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى من الرحيل أو البقاء في الفريق الموسم المقبل، حيث يمتلك الإسماعيلى عروضا من الأهلى وبيراميدز من أجل عمر الساعى، بينما يمتلك عبد الرحمن مجدى عرضا من بيراميدز، ويدرس الإسماعيلى العروض من أجل البت فيها، وأكد نصر أبو الحسن انه لن يبيع أي لاعب لا يحل بيعه أزمة مالية أو فنية للفريق، في الوقت الذى يتمسك إيهاب جلال المدير الفني ببقاء اللاعبين في الموسم المقبل.