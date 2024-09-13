شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستدعى المحترفين للمعسكر المقبل 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ارسال استدعاء للاعبين المحترفين للمعسكر المقبل يوم 22 سبتمبر الجارى وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تنص على استدعاء المحترفين قبل المعسكر الرسمى بـ15 يوما حتى يتثنى لأنديتهم الموافقة على انضمامهم للمنتخب الوطني.

واختير الثنائى رامى ربيعة ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا منتخب مصر ضمن الأفضل فى الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا بعدما حقق الفراعنة فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد.

وسجل رباعية منتخب مصر، تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحى كل منهما هدف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون فى بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتم اختبار تريزيجيه و رامى ربيعه ضمن الأفضل فى مباريات الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا وفقا لمنصة سوفا سكور العالمية المتخصصة فى الاحصائيات.

بهذه النتيجة يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.