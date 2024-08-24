شكرا لقرائتكم خبر عن قيد 30 لاعبًا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 لاعبين مواليد 2003.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، قيد 30 لاعبًا في قوائم الأندية بالموسم الجديد 2024 - 2025، بجانب 5 لاعبين مواليد 2003.

وتحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد واستقر على الإبقاء على 5 لاعبين أجانب لكل ناد كما هو الحال فى المواسم الأخيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن بحد أقصى لفرق القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة، ولا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويًا فى مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مواعيد فتح القيد في مصر لقيد اللاعبين للموسم الجديد 2024/ 2025، بعد نهاية الموسم الحالي 30 أغسطس الجارى.

ونشر موقع الاتحاد الدولى عبر موقعه، أن القيد في مصر يبدأ في 31 أغسطس الجارى ويستمر حتى 25 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الموسم 2023/ 2024 بنهاية كأس مصر الذى ينتهى 30 أغسطس بالنهائى.