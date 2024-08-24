شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سامى الشيشينى مديراً للكرة بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى ، برئاسة اللواء أشرف نصار، تعيين سامى الشيشينى نجم منتخب مصر والزمالك السابق مديراً للكرة لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى.

واختتم البنك الأهلى مبارياته في الدوري بالتعادل مع الداخلية سلبيا فى اللقاء الذى جمعهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

واحتل البنك الأهلي المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 45.