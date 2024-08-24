شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة وموعد انطلاق دوري سيدات الطائرة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أجريت اليوم، السبت، قرعة بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2025/2024 في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي. وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة. بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.

وتم تحديد انطلاقة دوري سيدات الكرة الطائرة يوم 18 أكتوبر، على أن يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة العبور، بينما يلاقي الزمالك المعادي فى افتتاح مشواره بالجولة الأولى.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، و شوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد و حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد و لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة «رجال وسيدات» خلال الموسم الماضي 2023-2024.