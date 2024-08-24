وسائل إعلام: عرض جديد من نيوم السعودي لضم زيزو

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن نادي نيوم السعودي عاد لفتح باب المفاوضات مع مسئولي نادى الزمالك للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتمسك نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، لاسيما أن الزمالك سبق ورفض العرض الذى قدم من النادى السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" أن عرض نيوم السعودي الذى قُدم للزمالك جاء بقيمة 5 ملايين دولار، يتم سدادها على قسطين.

وأضافت الصحيفة أن مسئولو الزمالك رفضوا العرض، مطالبين بزيادة المقابل المادي مع إلغاء فكرة التقسيط.

وفي وقت سابق، أبدى مسئولو الزمالك تمسكهم بـ"زيزو"، وتم الاتفاق مع اللاعب على التجديد للقلعة البيضاء، ووافق اللاعب على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن زيزو لديه رغبة فى الاستمرار مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيزو يرغب فى تجديد عقده مع الزمالك، ولكن لديه بعد الطلبات المادية والاتفاق على الراتب السنوي الذى يتقاضاه من القلعة البيضاء، وحصل على وعد من حسين لبيب رئيس النادى بترضيته مالياً فى الجلسة المنتظرة أن تجمعهما قريباً.

واتفق زيزو مع مسئولى الزمالك على عقد جلسة خلال الـ48 الساعة المقبلة يضعان فيها الرتوش النهائية على البنود التعاقدية والمدة التى يوقع عليها اللاعب وكذلك راتبه الذى يتقاضاه من النادى.