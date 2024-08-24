موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا.. ومفاجآت في قائمة الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي "الرأس الأخضر" يوم 6 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية من، التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في جنوب إفريقيا، 4 يوليو الماضي، أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بجوار منتخبات بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

قائمة منتخب مصر لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي -المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعه -محمد عبد المنعم - أحمد -رمضان بيكهام -خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف

خط الوسط: محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح -مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - محمد الشامي - أسامه فيصل.