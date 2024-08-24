"بعد إصابة حرجة".. تعليق النشاط الرياضي في أوروجواي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت جمعية حقوق لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروجواي تعليق جميع منافسات كرة القدم خلال الأسبوع الجاري بعد إصابة حرجة تعرض لها لاعب فريق ناسيونال ببلادها، خوان إزكيردو.

وكان اللاعب صاحب الـ 27 عاماً قد تعرض لاضطراب في ضربات القلب بالدقيقة 84 مباراة فريقه ضد ساو باولو البرازيلي في بطولة كأس ليبرتادوريس دون وجود كرة مشتركة بنيه وبين أي لاعب بالخصم.

إزكيردو كان قد شارك بديلاً بالشوط الثاني قبل أن يتعرض للأزمة الصحية ومن ثمّ نقلته سيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات المحيطة؛ حيث يرقد في وحدة العناية المركزة.

وأصدر نادي ناسيونال بيانا يُشير خلاله إلى أن حالة لاعبه أصبحت مستقرة ولكنه سيتواجد تحت المراقبة لمدة 72 ساعة على الأقل.

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