الامارات | كريم رامي يحرز برونزية "الكاتا" في بطولة آسيا للكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز كريم رامي، لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه، اليوم، بالميدالية البرونزية لمسابقة الكاتا في النسخة الـ22 من بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب المقامة منافساتها حاليا بالفلبين.

وحقق رامي البرونزية بعد أداء قوي على مدار مشاركته في هذه المسابقة، حيث فاز على بطلي الفلبين في دور الـ16، وتايلاند في دور الثمانية، وخسر في الدور نصف النهائي من بطل اليابان بفارق ضئيل من النقاط، قبل أن ينجح في الفوز على بطل العراق في مباراة تحديد المركز الثالث ليحرز الميدالية البرونزية على مستوى القارة.