شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان بيكهام خارج حسابات الأهلي في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

خرج أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا من حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتم ترشيح بيكهام للانتقال للقلعة الحمراء لكنه خرج من الحسابات لعدم قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بقدرات اللاعب.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً للنادي الأهلى، أكد خلاله أن القلعة الحمراء سوف تتسلّم 50 ألف دولار بمجرد مشاركة الفريق فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال فريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها.

وأكد الكاف للأهلي فى الخطاب، أن هناك تعديلاً طرأ على اللائحة الخاصة بمشاركة الأندية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من النسخة الحالية، وينص هذا التغيير على حصول أى فريق يشارك فى دور الـ32 للبطولة على 50 ألف دولار، وهو ما لم يكن يحدث فى النسخ السابقة.

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.