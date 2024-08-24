شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف لاعبيه بإجراء تدريبات بدنية فى الأسبوع الأخير من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

كلف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق بأداء تدريبات بدنية فى السبوع الأخير من الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون في الوقت الراهن، قبل بدء التحضير للموسم الجديد، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى استعداداً للموسم الجديد.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة لاعبي الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل بدء فترة الأعداد أول سبتمبر المقبل، والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ويخشى كولر أن تتسبب تأخر بدء فترة الإعداد حتى بداية سبتمبر المقبل وقبل أقل من أسبوعين على خوض اول مباراة رسمية في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، لاسيما كما حدث فى الموسم الماضي الذي عاد فيه الأهلي للتدريبات قبل أيام قليلة من مباراة السوبر الأفريقي والتي خسرها بسبب عدم الجاهزية البدنية، ونفس الأمر في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.