شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب شابات الطائرة على كينيا 3-0 فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة على نظيره الكينى بنتيجة 3-0 فى أولى مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

فيما يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية غدا.

بينما يلتقى أيضا منتخب الناشئين غدا نظيره التونسى فى المنافسة التى تقام حتى يوم 31 أغسطس الجارى، قبل أن يلتقى كينيا غدا ثم رواندا بعد غدا أخيرا الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

من ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.