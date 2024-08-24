شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الإسماعيلى 1 - 0 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر ، المقامة حاليا باستاد جهاز الرياضة العسكرى بتقدم الطلائع بهدف نظيف سجله مهاجمه جودوين شيكا فى الدقيقة 29 .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "كمال السيد، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي، عماد حمدي، محمد عبدالسميع، عمر الساعي، نادر فرج، عمر القط، خالد النبريصي".

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، عمرو طارق، خالد سطوحي، أحمد متعب، عبدالرحمن زولا، إسلام محارب، فريد شوقي، عبدالرحمن شيكا، كريم طارق، أحمد سمير، جودوين شيكا".

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء طلائع الجيش والإسماعيلي مع الفائز من المباراة الأخرى بين مودرن سبورت وزد في دور نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.