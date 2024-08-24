شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز فى مواجهة بطل زنزبار فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة جي كيه يو بطل زنزبار، في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر

حراسة المرمى: محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - إسلام عيسى

خط الوسط: محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - فخري لاكاي

خط الهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - محمود مرعي - مهند لاشين - كريم حافظ - صامويل أومسا - محمد الشيبي - وليد الكرتي

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بسداسية دون رد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور القادم بالبطولة.