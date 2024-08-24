شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك لليوم السابع: المجلس منح حسين لبيب حرية تحديد مصير زيزو والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن أن مجلس إدارة القلعة البيضاء منح حسين لبيب رئيس النادى، حرية تحديد مصير أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" نجم الفريق من قبول العرض السعودى أو البقاء في ميت عقبة.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الملف بكل تفاصيله مع حسين لبيب والقرار الذى سيتخذه سيجمع عليه الجميع في النهاية، موضحًا أن مصير اللاعب سيتحدد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وعاد نادى نيوم السعودى لفتح باب المفاوضات مع مسئولى نادى الزمالك للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتمسك نادى نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، لاسيما أن الزمالك سبق ورفض العرض الذى قدم من النادى السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على قسطين، وهو ما رفضه مسئولو الأبيض، وطلبوا زيادة المقابل المادى مع إلغاء فكرة التقسيط.

وكان الزمالك أبدى تمسكه بـ"زيزو"، وتم الاتفاق مع اللاعب على التجديد للقلعة البيضاء، ووافق زيزو على تجديد عقده مع الزمالك ، واتفق مع مسئولى القلعة البيضاء على وجود رغبة بين الطرفين على تجديد العقد، دون أى خلاف، خاصة أن اللاعب لديه رغبة فى التواجد داخل القلعة البيضاء، واستكمال مشوار النجاحات الذى بدأ مع الفريق فى 2019.