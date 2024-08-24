كريم بنزيما: قررت البقاء في السعودية حتى بعد الاعتزال

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: أكد مهاجم اتحاد جدة السعودي كريم بنزيما، أنه سيبقى في المملكة العربية السعودية بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال النجم الفرنسي في مقابلة مع الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: "بعد اعتزالي كرة القدم سأبقى في السعودية من أجل مشاريع عديدة في المستقبل.. وعلى الصعيد الكروي علينا أن نواصل العمل كل عام".

وأوضح: "كأس العالم 2034 ستقام في السعودية وهذا نتاج ما يحدث في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة الى التعاقد مع نجوم كرة القدم".

وأكمل: "كرة القدم السعودية لم تنل حتى الآن التقدير الذي تستحقه، وليست في المكانة التي يجب أن تكون فيها، لذا نحن هنا لنساعد في التطور ومنافسة الفرق الأوروبية الكبرى".

ولم يكشف اللاعب البالغ من العمر 36 عاما عن موعد تعليق حذائه، لكنه يرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى صيف العام 2026.

يذكر أن بنزيما كان ضمن مشروع استقطاب نجوم كرة القدم العالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين، الذي بدأ العام الماضي.