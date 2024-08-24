بطولة فرنسا: المغربي بن الصغير والسنغالي كامارا يقودان موناكو لفوزه الثاني

الرياص - اسماء السيد - ليون : حقق موناكو ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم المنصرم انتصاره الثاني تواليا مع بداية الموسم الجديد، وذلك بتغلبه على مضيفه ليون 2 0 السبت في المرحلة الثانية.

ويدين موناكو الفائز على سانت إتيان 1 0 افتتاحا، بالنقاط الثلاث إلى الثنائي المغربي إلياس بن الصغير والسنغالي لامين كامارا، حيث افتتح صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس مع "أسود الأطلس" التسجيل في الدقيقة 65.

واضاف كامارا الهدف الثاني (80) قبل أن يطرد لنيله بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم موناكو الذي يقوده المدرب النمسوي أدي هوتر للموسم الثاني برصيد 6 نقاط للمركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جرمان حامل اللقب والذي سحق مونبلييه 6 0 في افتتاح المرحلة الجمعة، بانتظار بقية المباريات.

وكان ليون الذي يقبع في قاع الترتيب من دون نقاط بعدما استهل موسمه بخسارة مفاجئة أمام رين 0 3، يمني النفس بتحقيق نتيجة أفضل في مباراته الرقم 1200 على ملعبه في "ليغ 1"، حيث بات سادس ناد يصل إلى هذه العتبة بعد مرسيليا وبوردو وسانت إتيان ورين وموناكو.

وتعرض ليون لضربة معنوية بخسارة مهاجمه الشاب الغاني إرنست نواما الذي تعرض لاصابة في الدقيقة 15 وغادر الملعب، ليحل الجورجي جورج ميكوتادزه بدلا منه بعدما فضّل عليه المدرب بيار ساج المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت (33 عاما).

وكاد المهاجم السويسري بريل إمبولو غير المراقب عند حافة منطقة الجزاء أن يفتتح التسجيل لصالح موناكو بعد مجهود فردي من بن الصغير، إلّا أن تسديدته مرت على يسار المرمى (24)، قبل أن يسدد الياباني تاكومي مينامينو كرة أبعدها حارس ليون البرازيلي لوكاس بيري اصطدمت بالقائم (30).

ومع انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي، تابع موناكو تهديد مرمى مضيفه بفرصتي إمبولو من تسديدة من 20 مترا مرت فوق المرمى (52)، وكرة استعراضية لم تهز الشباك (63).

واثمر ضغط نادي الامارة عن هدف السبق بفضل بن الصغير (19 عاما) الذي بدأ الهجمة من 35 مترا وانهاها بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة بعد تمريرة من ماغنيس أكليوش (65).

وأضاف كامارا الهدف الثاني لموناكو بعد تمريرة من البديل العاجي قاسوم واتارا (80)، قبل أن يطرد لنيله بطاقتين صفراوين (90+7).

ويلعب لاحقا، ليل مع أنجيه، وسانت اتيان مع لوهافر.