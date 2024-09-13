رواتب نجوم الدوري السعودي مليار يورو ورونالدو في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: الطموح أن يكون أحد أفضل بطولات الدوري عالمياً، والواقع أنه أصبح فعلياً من بين أفضل 10 بطولات دوري في العالم، ولكي يبلغ الدوري السعودي هذه المكانة، كان استعداد تام لفاتورة رواتب النجوم، "السوبر ستارز".

وفي مقابل النفقات يحصد دوري "روشن السعودي" دخلاً يترتب على وجود مجموعة من أفضل نجوم العالم، فضلاً عن الدخل القادم من الرعاة، وحقوق البث ومبيعات التذاكر وغيرها.

وبات الحديث عن صفقات الانتقال لأندية دوري روشن السعودي على مدار الموسمين الماضيين مثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، والتي قد ينظر بعضها للأمر من منظور مالي فقط، دون حساب تأثير هذا الدوري وهؤلاء النجوم في القوة الناعمة للسعودية على الساحة العالمية.

في هذا التقرير المستمد من موقع كابولوجي العالمي المتخصص في رواتب النجوم، والجوانب المالية في عالم كرة القدم، نسلط الضوء على توب 10 النجوم الأعلى أجراً في الدوري الأقوى شرق أوسطياً، وهو الدوري السعودي.

مليار يورو لموسم 2024 - 2025

يبلغ إجمالي فاتورة رواتب نجوم الدوري السعودي في الموسم الحالي 2024 - 2025 ما يقرب من مليار يورو، بمتوسط 6 ملايين يورو لكل لاعب في الدوري، بصفة عامة، وفقاً لموقع Capology، الذي أشار إلى أن الأرقام تظل تقريبية، وبعض المعلومات أتت من تقارير صحفية عالمية، وليس بالضرورة من الأندية أو اللاعبين.

نستعرض قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري السعودي لموسم 2024-2025 وفق أرقام موقع Capology العالمي المتخصص في حساب الأجور ورواتب اللاعبين، ونقلاً عن شبكة RT التي حصلت على المعلومات من موقع كابولوجي.

10- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)

انضم المهاجم البالغ 29 عاما، للهلال قادما من فولهام الإنجليزي صيف 2023، ويتقاضى 480.7 ألف يورو أسبوعيا أي 25 مليون يورو سنويا، علما بأن عقده ينتهي في صيف عام 2026.

9- الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)

لاعب الوسط البالغ 29 عاما، انضم للهلال قادما من لاتسيو في يوليو 2023 في صفقة بلغت 40 مليون يورو وسيستمر حتى صيف عام 2026 بموجب العقد، ويتقاضى سافيتش راتبا أسبوعيا يبلغ 480.7 ألف يورو أسبوعيا أي 25 مليون يورو سنويا.

8- الفرنسي نغولو كانتي (اتحاد جدة)

لاعب الوسط الفرنسي البالغ 33 عاما انتقل من تشيلسي إلى اتحاد جدة في صيف عام 2023، دفع اتحاد جدة راتبا بلغ 480.7 ألف يورو أسبوعيا أي 25 مليون يورو سنويا وربطه بعقد حتى صيف عام 2026.

7- الإنجليزي إيفان توني (أهلي جدة)

المهاجم البالغ 28 عاما وقع لأهلي جدة في أغسطس 2024 قادما من برينتفورد الإنجليزي، ويسري عقده حتى صيف عام 2028، وسيتقاضى توني راتبا أسبوعيا يصل إلى 490 ألف يورو أسبوعيا أي 25.5 مليون يورو سنويا.

6- السنغالي كوليبالي (الهلال)

المدافع البالغ 33 عاما رحل إلى الهلال في صيف عام 2023، ويسري عقد كوليبالي مع الهلال حتى صيف عام 2026، ويستلم راتبا أسبوعيا مقداره 667 ألف يورو، أي 34.7 مليون يورو سنويا.

5- السنغالي ساديو ماني (النصر)

بعد موسم وحيد في "البوندسليغا" مع بايرن ميونخ، التحق المهاجم البالغ 32 عاما، بكريستيانو رونالدو إلى النصر في صيف 2023، وينتهي عقد ماني مع النصر في صيف عام 2026، ويتقاضى حاليا راتبا أسبوعيا يصل إلى 769 ألف يورو أي 40 مليون يورو سنويا.

4- الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

وقع النجم الجزائري البالغ 33 عاما، لأهلي جدة في صيف عام 2023 في صفقة بلغت 35 مليون يورو قادما، من مانشستر سيتي، ويتقاضى المهاجم راتبا أسبوعيا يصل إلى 1.003 مليون يورو، أي 52.2 مليون يورو سنويا، وينتهي عقده مع الأهلي في يونيو 2027.

3- الفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة)

غادر المهاجم الفرنسي البالغ 35 عاما ريال مدريد بعد انتهاء عقده ليوقع مع الاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر، عام 2023، ويتقاضى بنزيما من "العميد" راتبا يصل إلى 1.92 مليون يورو أسبوعيا، أي 100 مليون يورو سنويا، علما بأن عقده ينتهي في صيف عام 2026.

2- البرازيلي نيمار (الهلال)

انضم النجم البرازيلي البالغ 32 عاما إلى صفوف الهلال في صيف عام 2023 قادما من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 90 مليون يورو، ويتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.92 مليون يورو، أي 100 مليون يورو سنويا.

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)

في صدارة قائمة اللاعبين الأعلى أجرا، حل النجم البرتغالي البالغ 39 عاما، ويتقاضى من النصر 3.84 مليون يورو أسبوعيا 200 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه نيمار الثاني في هذه القائمة.

ويخوض رونالدو موسمه الثالث مع "العالمي" وهو الأخير بموجب العقد الموقع بين الجانبين في شتاء 2023.

يذكر أن رونالدو توج هدافا للدوري السعودي في الموسم الماضي 2023-2024 برصيد 35 هدفا وهو رقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في تاريخ المسابقة.