شكرا لقرائتكم خبر عن زد يهزم مودرن سبورت ويتأهل لمواجهة الإسماعيلى فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

خطف فريق زد تذكرة التأهل إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة.

سجل محمد إسماعيل هدف زد الوحيد من ضربة رأس قوية بينما أهدر عمرو السيسي ركلة جزاء لمودرن سبورت فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافى الثانى من اللقاء ليضمن زد التأهل إلى نصف النهائى.

وضرب زد موعداً مع الإسماعيلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد فوز الأخير على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وبدأ م ودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

دفاع: محمود شعبان ، علي الفيل ، خالد رضا ، طارق طه.

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد نصير ، محمد صادق .

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، محمد محمود ، باسم علي ، هشام عادل ، عبد الكبير الوادي ، عمر وائل ، عبد الرحمن رشدان ، ايبا ، أحمد كباكا

ودخل زد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: أحمد عبد النبى- مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.

خط الوسط: ماتا ماجاسا – بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري

خط الهجوم: شادى حسن – مصطفى زيكو – مصطفى ميسي.