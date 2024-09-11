تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. هزيمة الأرجنتين في غياب ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيمت مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فجر اليوم الأربعاء، وشهدت هذه المباريات هزيمة الأرجنتين من كولومبيا في غياب ميسي، وفوز باراجواي على البرازيل، بهدف نظيف.

وخسر منتخب الأرجنتين من كولمبيا، بنتيجة 2-1، وغاب ليونيل ميسي عن المباراة للإصابة وغيابه عن قائمة معسكر سبتمبر، وهكذا رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني، فيما يتصدر الأرجنتين الترتيب، برصيد 18 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم كالآتي:

كولومبيا – الأرجنتين، 2-1 لصالح الأول

الإكوادور – بيرو، 1-0 لصالح الأول

تشيلي – بوليفيا، 1-2 لصالح الثاني

فنزويلا – أوروجواي، 0-0

باراجواي – البرازيل، 1-0 لصالح الأول

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