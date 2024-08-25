الامارات | كأس زايد للخيول العربية تنطلق اليوم في بولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، اليوم، فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتجتذب الكأس نخبة الخيول، إضافة إلى الخيول المرشحة للفوز بالسباق: وهي «ستورم أو أي» لكوليك فان ميرفيلد، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سباتابيكوف، و«اوشن الموري» لرينيه كوخ، وقيادة كالسبيك أولو، و«باد جاي»، للمعهد الفرنسي شيفال وليكويتيشن دبليو إي فيتا ستد، وقيادة اس لباييف.

فيما تتنافس 35 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي يُقام اليوم بمضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس.

وتتصدر المهرة «ليلى دو فيالتييه» للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك، وقيادة كي مازور، ترشيحات سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي تتنافس فيه سبعة خيول بسن ثلاث سنوات فقط.