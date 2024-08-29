شكرا لقرائتكم خبر عن زد يختتم تدريباته اليوم قبل موقعة بيراميدز بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الخميس فريق زد استعداداته لمباراته أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، في المباراة المرتقبة على تحديد بطل النسخة الحالية من الكأس، والتي شهدت غياب قطبي الكرة المصرية، بعد اعتذار الأهلي عن استكمال البطولة وخروج الزمالك من ربع النهائي عقب الخسارة من طلائع الجيش.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وضرب بيراميدز موعداً مع فريق زد يوم الجمعة المقبل بعد تأهل الأخير على حساب الإسماعيلى.

وكان فريقا بيراميدز والمصرى البورسعيدى لجأ إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية والوقت الإصلى بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف لمثله.

وافتتح فخرى لاكاى التسجيل لبرايميدز في الدقيقة 10 قبل أن يتعادل صلاح محسن للمصرى البورسعيدى في الدقيقة 83 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.